Atletica: nei campionati regionali di Sulmona brillano gli atleti Di Renzo e Ottaviani

Sulmona,7 settembre- La società ASD Amatori Atletica Serafini ha organizzato sabato e domenica i Campionati Regionali di atletica della categoria cadetti. Oltre 300 i partecipanti distribuiti nelle due giornate . Veramente una bella presenza di giovani atleti arrivati a Sulmona da tutto l’Abruzzo e grazie alle loro qualità hanno dato vita ad un evento che per la categoria, ha rappresentato il massimo in un momento particolare della stagione che sta per concludersi.

Le gare di Sulmona hanno anche assunto un’altra importanza in quanto esse rappresentano, per lo staff tecnico regionale, l’indicativa che servirà a formulare le rappresentative maschili e femminili per Isernia (17 /09) e Caorle Campionati Italiani in programma l’1 e il 2 ottobre prossimo.

Nelle due rappresentative, alla luce dei risultati di Sulmona, saranno presenti Serena Di Renzo e Simone Ottaviani, due giovani emergenti che sabato e domenica hanno saputo conquistare il titolo di Campione Abruzzese rispettivamente nei m 300 ( 42”73) e nel lancio del giavellotto( 33.21).

Altri risultati di interesse che sono apparsi alla fine della manifestazione, li hanno ottenuti Giulia Cutarella vincitrice dei m 100 e m 200 , il secondo posto di Flavia Bonaventura negli ostacoli, il terzo posto di Riccardo Carrozza ( ostacoli) e Antonio Caldarozzi (disco) , il quarto posto di Matteo Tiriticco nel peso e il quinto posto di Stefano Fortunato nei metri 100.