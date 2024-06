Il sulmonese Marco Carrozza ha partecipato ai Campionati Europei di Atletica di Roma 

Sulmona,13 giugno-Anche il sulmonese Marco Carrozza ( nella foto), fisioterapista e osteopata, ha partecipato ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma dal 7 al 12 giugno 2024. Non è stata la sua prima esperienza all’interno della Federazione Italiana di Atletica, ma certamente è stata la più prestigiosa e anche la più importante. La sua collaborazione nella squadra azzurra si è collocata in un quadro preminente ed influente, in quanto l’attuale nazionale italiana maschile e femminile viene considerata da tutti la più forte di sempre. Infatti, l’Italia ha dominato il medagliere e ha fatto incetta di medaglie, cosa mai avvenuta nelle edizioni precedenti dei Campionati Europei. Ciò rappresenta un ottimo auspicio per il futuro, anche in vista delle prossime Olimpiadi che si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto e, proprio in questa circostanza, il bravo professionista potrebbe inserirsi e coronare un percorso in crescendo della propria attività professionale arrivando a partecipare ai Giochi Olimpici.

Tuttavia la massima competizione continentale ha rappresentato per Carrozza una tappa significativa dell’evoluzione delle proprie competenze e di una maturazione professionale rilevante, poiché, interagendo con campioni di tutto rispetto, protesi al conseguimento di medaglie di qualsiasi valore, ha potuto solo acquisire ulteriore esperienza da mettere in pratica per eventuali manifestazioni future.