‘Caso’ Gratteri, PD Abruzzo: “Basta strumentalizzazioni” 

Sulmona,7 settembre– Prendiamo atto delle precisazioni di Massimo Carugno, in merito ad un inciso del suo articolo sul Riformista che parlando di altro faceva riferimento alle indagini del procuratore Gratteri. La sua solidarietà al Procuratore di Catanzaro e a tutti i magistrati che sono impegnati nella lotta alle mafie non può che trovarci concordi. Invitiamo tutti ad evitare ulteriori strumentalizzazioni elettorali, soprattutto da parte di esponenti di partiti, che in più di una occasione hanno attaccato l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, che per noi è invece un principio sacrosanto.

Non spetta alla politica esprimere valutazioni giudiziarie sull’andamento delle indagini, che per fortuna sono affidate ad una pluralità di gradi di giudizio. Alla politica spetta fornire strumenti e risorse alla forze dell’ordine e ai magistrati impegnati nel contrasto della criminalità organizzata, ed è quanto faremo al governo del Paese, con il consenso dei cittadini.

Così in una nota il Partito Democratico Abruzzo