 Anche il Centro Abruzzo si muove. Insieme si puo’

Cresce la voglia e la convinzione della gente per unire gli sforzi per puntare all’abrogazione della legge sull’Autonomia differenziata. Venerdi’ e sabato banchetti per la raccolta firme

Sulmona,25 luglio– Il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Giovani Democratici di Sulmona chiamano a raccolta tutte le forze politiche e le associazioni che hanno aderito al comitato referendario per unire gli sforzi nell’abrogazione della legge sull’Autonomia differenziata.

I banchetti per la raccolta firme avranno inizio venerdì 26 luglio a Pratola Peligna, nel contesto del mercato settimanale, e proseguiranno sabato 27 luglio a Sulmona. Qui sarà predisposta una postazione di raccolta mobile lungo tutto il mercato cittadino, operativi dalle 9:30 alle 13:00, come primo momento di raccolta.Durante questi eventi, i cittadini avranno la possibilità di sottoscrivere il quesito referendario.

L’obiettivo, spiegano i promotori dell’niziativa, è raccogliere 500mila firme necessarie per presentare la richiesta di referendum alla Corte di Cassazione, per poter andare alle urne nella primavera del 2025.

L’intero comitato sostiene fermamente l’unità dell’Italia, opponendosi a una riforma che rischia di frammentare irreparabilmente i servizi fondamentali come la Sanità, l’Istruzione, i Trasporti, Infrastrutture, Ambiente e Agricoltura soprattutto nel Mezzogiorno ed in aree più marginalizzate, sottolineando la necessità di preservare l’integrità e il valore del Tricolore.

Invitiamo, conclude l’appello, tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa campagna referendaria, per difendere l’unità del nostro Paese e il futuro del nostro territorio, messo in grave pericolo proprio da questa riforma su cui anche pezzi di giverno e maggioranza hanno espresso forti perplessità”.