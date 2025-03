Aeroporto d’Abruzzo: Marsilio, Pescara si candida come terzo scalo al servizio di Roma

Pescara, 26 mar.zo “Non manca molto affinché l’aeroporto internazionale d’Abruzzo, nel giro di qualche anno, possa diventare il terzo aeroporto al servizio di Roma”. Lo ha confermato, questa mattina, il presidente della Regione, Marco Marsilio, nel corso di un incontro, svoltosi all’Aurum di Pescara, nel quale la S.A.G.A., la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, con in primis il suo presidente Giorgio Fraccastoro, si è confrontata con istituzioni e operatori economici sul futuro dello scalo aeroportuale abruzzese.

“Ci sono tutte le condizioni perché questo possa avvenire – ha detto Marsilio – abbiamo fatto un gran lavoro per potenziare l’aeroporto e renderlo più attrattivo e competitivo grazie anche all’azzeramento delle tasse aeroportuali e questo impegno sta dando i suoi frutti. Non a caso, – ha aggiunto – Ryanair ha già moltiplicato la sua presenza nel nostro aeroporto ed ora stiamo attraendo anche altre compagnie aeree. In più, si lavora per il ritorno di ITA. Credo che, al di là di tutte queste iniziative,- ha proseguito Marsilio – la cosa importante sia che l’aeroporto si apra all’ascolto del territorio.

E’ un dato di fatto che, per la prima volta, venga istituita una sorta di consulta composta da operatori economici con la finalità di capire quali siano le reali esigenze del territorio”.

In merito, poi, alla questione dei lavori di allungamento della pista, Marsilio ha ribadito che “i lavori sono in corso e finiranno entro l’anno. Non c’è nessuna esigenza di doverli finire presto – ha ribadito – perché rischierebbero di impattare con l’attività operativa dell’aeroporto. La pista sarà completata in tempi ragionevoli e questo obiettivo si raggiungerà dopo ben 25 anni. Del resto, – ha aggiunto- i finanziamenti ci sono sin dal 2002.

Quello che era mancato – ha ricordato Marsilio – era qualcuno che lavorasse per mettere insieme una trentina di enti e allineasse pareri, prescrizioni e autorizzazioni di tutti questi soggetti al fine di rimuovere tutti gli ostacoli oggettivi e soggettivi che, fino ad oggi, avevano impedito l’approvazione del progetto. Il nostro aeroporto, negli anni in cui abbiamo governato la Regione, – ha sottolineato il Presidente – è passato da poco più di mezzo milione a 850 mila passeggeri annui e quest’anno, grazie ai nuovi accordi commerciali fatti, supererà abbondantemente il milione di passeggeri”.