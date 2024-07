Sciopero lavoratrici e lavoratori Tua, la solidarietà di Alessandrini (M5S)

mancato rinnovo Ccnl duro colpo a dignità della persona e alle prospettive professionali della categoria

Sulmona,18 luglio- “Il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per autoferrotranvieri internavigatori è un duro colpo alla dignità delle tante lavoratrici e dei tanti lavoratori che ogni giorno esercitano la loro attività professionale con dedizione e rispetto verso gli utenti che si avvalgono del servizio pubblico. In qualità di Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ma anche di cittadina che fa uso del servizio di trasporto pubblico per spostarsi, esprimo loro la mia sincera solidarietà, auspicando una rapida e definitiva risoluzione della problematica. Questa situazione di precarietà e incertezza non dovrebbe appartenere ad alcuna categoria di professionisti che, invece, dovrebbero poter contare su contratti certi e in linea con gli standard nazionali”.

“Spiace, inoltre, dover apprendere di un confronto poco proficuo- spiega ancora la Consigliera regionale Erika Alessandrini- tra le sigle sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal e le associazioni datoriali Asstra, Agens ed Anav.

Erika Alessandrini

Purtroppo si continua a perdere tempo nel mentre lavoratrici e lavoratori chiedono tutele contro il deterioramento delle loro condizioni lavorative e retributive, circostanze che minano prospettive di miglioramento presente e futuro. Resta poi viva la criticità, ormai cronica, relativa alla carenza di personale negli organici aziendali, oltre quella, ancora più grave, relativa ai sempre più frequenti episodi di aggressioni fisiche e verbali sui mezzi.

Non è più tempo di rimandare discussioni e confronto, la categoria va tutela e non osteggiata. Mentre si chiede ai cittadini di pagare di più il trasporto pubblico dall’altra non si investe su personale e mezzi. La Regione può fare tanto ed è il caso che diventi parte attiva per arrivare ad una soluzione, a partire dal cancellare le leggi mancia, investendo le risorse per il trasporto pubblico invece che per feste, concerti e sagre”.