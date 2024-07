Bugnara: la cultura protagonista anche dell’estate 2024

al via il 26 luglio la terza edizione di “Libri sotto le stelle” Tra gli ospiti della Rassegna letteraria Omar Pedrini che presenterà il 9 agosto la nuova edizione della sua biografia Cane Sciolto scritta a quattro mani con Federico Scarioni.

Bugnara,17 luglio- Tutto pronto per la terza edizione Libri Sotto le stelle, la manifestazione dedicata ai libri e alla cultura curata dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” di Bugnara che si terrà tra il 26 luglio e il 22 agosto.

Quattro incontri con gli autori e una mostra fotografica che sarà aperta per tutta la durata della rassegna.

Si partirà venerdì 26 luglio, alle ore 18.30, presso i locali del palazzo Alesi-Villapiana, con l’inaugurazione della mostra dal titolo “Educazione popolare” di Andrea Calvano, un viaggio visivo che celebra la scelta coraggiosa e ispiratrice di giovani ragazze e ragazzi che hanno deciso di rimanere in Abruzzo, trovando qui il loro futuro e il loro luogo di lavoro.

Sempre il 26 luglio, a partire dalle ore 21.30, presso il cortile del Palazzo Alesi Villapiana, ci sarà la presentazione del volume Pane buono. Viaggio nell’Italia dei nuovi forni artigiani del giornalista Luca Martinelli. Attento osservatore del territorio italiano, Martinelli ha lavorato dal 2006 al 2017 per la rivista Altreconomia, con cui collabora tuttora. Scrive per Cook_inc., Cibo (inserto di Domani), L’Essenziale, il Manifesto e altre testate. Ha curato una trasmissione dedicata alle politiche di coesione per Radio Popolare e collaborato con Radio24. Come autore di libri si è occupato di consumo di suolo, di acqua pubblica, di vignaioli e vino naturale.

Il 2 agosto sarà ospite della Rassegna Valentina Di Cesare, con l’antologia pubblicata per Radici edizioni E c’erano gerani rossi dappertutto. Sedici autrici italoamericane esplorano le proprie radici, la lingua, il cibo, i viaggi e le storie della diaspora italiana in Nord America. Il volume raccoglie le testimonianze di una storia migratoria multiforme e composita.

Il 9 agosto presso piazza SS Rosario saranno ospiti Omar Pedrini e Federico Scarioni per la presentazione della nuova edizione di Cane Sciolto (Senza Vento Edizioni). Il volume racconta la storia di Omar Pedrini, artista bresciano, leader dei Timoria per quasi 20 anni, poi cantante solista, poeta, showman, autore e conduttore TV, artista trasversale, attore e docente di master in Università.

L’ultimo appuntamento è per giovedì 22 agosto con la presentazione del libro Pascal D’Angelo. Poesie (Radici Edizioni), curato da Massimo Tardio.

Il volume raccoglie i trentaquattro componimenti che rappresentano il lascito poetico di Pascal D’Angelo, al secolo Pasquale, morto a soli trentotto anni dopo essere vissuto in un sobrio monolocale di New York, dove era arrivato ancora adolescente dalla frazione di Cauze, nel comune abruzzese di Introdacqua.

Filo rosso della rassegna sarà il tema dell’eredità culturale.

“L’idea che ci ha guidati – spiega il presidente del Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”, Matteo Servilio – è stata quella di concentrare in una singola parola la rete di significati che investono i temi della memoria, delle tradizioni, delle radici, delle identità culturali, dando loro una prospettiva dinamica e non assoluta. L’eredità rappresenta un lungo e faticoso processo di trasmissione di beni materiali, immateriali, ambientali, che sono tra loro strettamente intrecciati e che il tempo continua incessantemente a ridefinire. Tale trasmissione non è automatica o scontata: va riconosciuta, indagata, riscattata e praticata continuamente. Il lavoro che abbiamo svolto in questi anni – conclude il Presidente – è stato esattamente questo, cogliere il valore potenziale della cultura in tutte le sue espressioni e condividerlo”.

Tante le collaborazioni per questa terza edizione a partire dalla libreria Ubik di Sulmona, che nel punto vendita lungo corso Ovidio avrà a disposizione i libri dei protagonisti della Rassegna, lo studio di design e comunicazione Zoedesign di Andrea Padovani, la casa editrice Radici Edizioni e i tanti ospiti che parteciperanno alla kermesse letteraria.

(ph. Bugnara,panorama,particolare da internet)