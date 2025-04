  Roma-Pescara, Blasioli: “No a galleria nel Morrone. Dietrofront del Commissario”

Pescara,10 aprile-“La realizzazione di una galleria di circa 10 chilometri sotto il monte Morrone ci ha sempre visti fermamente contrari, sin dall’incontro avuto il 30 marzo 2022 con i vertici di Rfi .Si tratta – speriamo di poter dire “si trattava – infatti di un progetto fortemente impattante, dal punto di vista ambientale e idrogeologico, non solo per i Comuni interessati (ovvero Popoli, Bussi e Tocco da Casauria), ma per l’intera Regione” Lo scrive il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del PD, Antonio Blasioli .

“La necessità di drenare acqua per i tunnel- spiega Blasioli- avrebbe messo a rischio di scomparsa, completa o parziale, gran parte delle 37 sorgenti censite e alimentate dalla falda idrica del Morrone, come la falda sulfurea di Popoli(Pe) e le sorgenti del Giardino, che garantiscono l’approvvigionamento idrico di Chieti, Pescara e dell’intera Val Pescara. Insomma, in un’epoca di enorme carenza idrica, ci sembrava a dir poco inopportuno avallare un’opera di questo tipo. Considerato il prolungato silenzio seguito a quell’incontro avuto nel 2022, lo avevamo ribadito anche in una lettera inviata lo scorso luglio sempre ai vertici di Rfi, facendo riferimento ad un caso analogo, cioè la costruzione della galleria autostradale sotto il Gran Sasso, che ha determinato l’impoverimento della portata di quelle sorgenti esponendole altresì al rischio inquinamento. Senza contare le ulteriori criticità connesse: la sismicità della zona, la necessità di tutelare le biodiversità presenti nel Parco Nazionale della Maiella, e i riflessi sul piano sociale ed economico”.

Antonio Biasoli (Vice Presidente Consiglio regionale)

Il secco dietrofront del Commissario Macello, il quale – sottolineo – ha sempre prestato ascolto alle nostre perplessità, non può che rallegrarci”, sottolinea Blasioli. “Per il lotto Scafa-Pratola Peligna, Rfi sarà chiamata ad individuare soluzioni alternative. Il progetto inserito nel luglio 2020 nello studio di prefattibilità non vedrà la luce, per il bene degli abruzzesi il monte Morrone non sarà perforato, resta da capire la soluzione che verrà adottata. Da parte nostra, come fatto fino a oggi, continueremo a tenere d’occhio e monitorare la situazione per evitare che si possa tornare indietro su questa scelta infausta per l’intero Abruzzo e che le nuove decisioni sul tracciato riescano a contemperare l’esigenza- conclude il Vice Presidente- di velocizzare il collegamento ferroviario e allo stesso tempo salvaguardare il nostro paesaggio e le sue ricchezze naturali”