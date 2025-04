Al giornalista abruzzese Ennio Bellucci l’Assosinderesi Award 2025

Il premio per la Cultura etica conferito anche a Rosa Nicoletta Tomasone, Federica Lo Dato e Regina Resta

di Goffredo Palmerini *

L’AQUILA – Si terrà domani, 5 aprile alle ore 16, in diretta Facebook e in presenza, la cerimonia di premiazione della terza edizione dell’Assosinderesi Awards, originale Premio letterario che coniuga letteratura e cultura etica d’impresa, distinguendosi per l’attenzione alla solidarietà, ai valori umani, alla qualità delle relazioni interpersonali sul lavoro e nella società, all’inclusione sociale delle persone con fragilità. Una singolarità di armonia e gentilezza che s’impersona in Donatella Rampado – formatrice, scrittrice, esperta in marketing e comunicazione, dirigente di risorse umane – che di Assosinderesi è fondatrice e Presidente.

Donatella Rampado è manager d’impresa a Monza, ma anche finissima operatrice culturale che attraverso l’associazione ha operato una piccola rivoluzione, sin dal logo che stilizza una civetta, antico simbolo di conoscenza, saggezza e desiderio di condivisione, di capacità di guardare oltre, sapendo discriminare tra il bene e il male. Sicché Assosinderesi ha un imprintinginconfondibile, che evoca Bellezza, Cultura, Innovazione, Etica, Responsabilità e Sicurezza economica e sociale. Tutti campi nei quali l’associazione è impegnata, con le sue attività culturali, sociali e solidaristiche. Valori etici che contrassegnano nel profondo gli Assosinderesi Awards, sia il Premio letterario che i Premi Speciali destinati a Personalità che si distinguono per il loro impegno nella promozione della Cultura etica nei contesti sociali dove operano, nei settori dell’impresa, dell’arte, delle professioni, della cultura e del sociale.

L’edizione 2025 degli Assosinderesi Awards destina per la prima volta il prestigioso riconoscimento ad un abruzzese di vaglia, il giornalista ed operatore culturale Ennio Bellucci, per l’ultraquarantennale attività nel campo dell’informazione e nella promozione dei valori etici in campo culturale. Giovanissimo collaboratore del quotidiano “il Messaggero”, Bellucci è stato per lunghi anni volto noto e brillante alla TGR Rai dell’Abruzzo, quindi ideatore e anima dell’affermato Premio Nazionale Pratola, quest’anno alla sua XVI edizione. Fondatore e direttore di emittenti radio private, di testate giornalistiche locali, è poi stato autore e conduttore di programmi televisivi dapprima su reti private e poi a RAI Abruzzo. Ennio Bellucci si connota come un protagonista vivace e creativo nel panorama giornalistico e culturale abruzzese, e con il Premio Pratola in campo nazionale. Il riconoscimento che l’associazione Assosinderesi gli ha conferito va ad aggiungersi ai numerosi altri premi ricevuti in questi anni. Può considerarsi come un tributo importante ad un professionista dell’informazione e della cultura che si è costantemente distinto per qualità umane e morali, per serietà, obiettività ed impegno etico e sociale.

Ennio Bellucci

“Un Premio prestigioso ed inatteso – ha così commentato Ennio Bellucci la notizia del conferimento – che apprezzo molto e mi sento onorato di ricevere. Un importante segno di attenzione che arriva da lontano, da fuori della mia regione, e mi spinge ad un impegno maggiore. Ringrazio la Presidente dottoressa Donatella Rampado e le illustri personalità al vertice dell’Associazione, in particolare il Vicepresidente arch. Rodolfo Vettorello, poeta insigne, e il Presidente onorario prof. Hafez Haidar, poeta e scrittore, docente universitario, due volte candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura.” La motivazione del Premio riportata sulla Targa così recita: “A Ennio Panfilo Bellucci, per l’impegno nel promuovere Cultura etica viene conferito l’Assosinderesi Award 2025”.

La terza edizione degli Assosinderesi Awards vede dunque tributare il Premio Speciale ad uno straordinario poker di Personalità: Rosa Nicoletta Tomasone, Federica Lo Dato, Regina Resta e appunto Ennio Bellucci. Presidente del Centro Studi “Luigi Einaudi” di San Severo, la prof. Rosa Nicoletta Tomasone, Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, saggista e poeta, è un’eccellente operatrice culturale. Vicepresidente europea della rete di cooperazione dell’Itinerario Culturale “Le Vie di Carlo V” e coordinatrice dell’itinerario in Italia, è fondatrice e Presidente del Premio Nazionale di Giornalismo “Maria Grazia Cutuli”, giunto quest’anno alla XXIV edizione. Numerosi i riconoscimenti che le sono stati conferiti in campo letterario e le onorificenze ricevute.

La dr. Federica Lo Dato, bolognese, è altra Personalità insignita di Assosinderesi Award 2025. Medico, psicoterapeuta, psicologa clinica, si occupa di assistenza psicologica in ambito oncologico da oltre vent’anni presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Tanatologa culturale, è esperta nella gestione delle situazioni di crisi, lutto, trauma, comunicazione difficile e infausta non solo per pazienti e familiari, ma anche nell’educazione psico-tanatologica degli operatori sanitari. Successivamente diventata ipnoterapeuta, attraverso le tecniche ipnotiche la dr. Lo Dato aiuta i pazienti a gestire meglio le sofferenze del corpo e della mente. Professionista eclettica e di grande talento, Federica Lodato è molto attiva nell’AIL di Bologna ed è anche fortemente impegnata e richiesta come formatrice del personale sanitario e relatrice in convegni e seminari di studio del suo settore.

Infine, altra illustre premiata è Regina Resta. Impegnata in campo sociale nella Caritas, è una straordinaria e creativa operatrice culturale. Poeta finissima e critica letteraria, la dr. Resta è fondatrice e Presidente dell’associazione internazionale VerbumlandiArt APS, fortemente attiva in campo letterario, artistico, nella tutela ambientale e nella promozione della legalità, con iniziative di notevole valenza nazionale e internazionale, come Premi letterari e d’Eccellenza, rassegne d’arte, seminari e conferenze, missioni di scambio culturale con l’estero. L’associazione VerbumlandiArt, fortemente attenta alla questione femminile, promuove convegni ed incontri per la valorizzazione del ruolo della donna nella società e in ogni campo di attività, com’anche nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico italiano. Numerosi i riconoscimenti e premi a Regina Resta per le sue opere, sillogi e saggi di critica letteraria, per la cultura e alla carriera.

Dunque anche questa terza edizione del Premio potrà chiudersi rafforzando il successo degli anni precedenti, con Personalità insignite di significativa caratura. Per quanto riguarda il Premio Letterario, i vincitori saranno annunciati solo nel corso della cerimonia di premiazione. Assosinderesi, nata nel 2019 come Community, è un’associazione in progressiva crescita. Ne sono soci artisti, imprenditori, liberi professionisti, dirigenti d’azienda, intellettuali, tutti impegnati nel condividere esperienze e creare sinergie positive, promuovendo attraverso le attività statutarie una cultura fondata sul business etico, sulla responsabilità sociale d’impresa, sul welfare aziendale e sul networking. Visti i risultati raggiunti in un solo lustro dalla fondazione, Assosinderesi vede all’orizzonte un futuro molto promettente.

*scrittore e giornalista