 Sulmona: elezioni amministrative, inaugurato oggi il Comitato elettorale di Luca Tirabassi

Luca Tirabassi

Sulmona, 5 aprile– E’ Stato inaugurato oggi il Comitato elettorale di Luca Tirabassi, candidato sindaco alle prossime competizioni comunali di Sulmona sostenuto dalle forze politiche Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e la lista civica Sulmona al Centro, unite dall’obiettivo di offrire alla città un’amministrazione solida, competente e vicina alle esigenze del territorio.

“Vedere così tanti sostenitori e una folta partecipazione mi ha fatto davvero emozionare, è stata una ulteriore carica di entusiasmo e convinzione, per me e per tutta la nostra squadra. Abbiamo scelto una sede che fosse situata nel centro storico della nostra città, perché possa essere un luogo sempre aperto al dialogo e al confronto con la cittadinanza, con associazioni, organizzazioni, con i giovani, con tutti coloro che credono in una Sulmona più moderna, dinamica e vivibile, rispettando e valorizzando eccellenze e tradizioni. Lavoriamo per Sulmona”-afferma Tirabassi -Vogliamo costruire una città più sicura e pulita, con prospettive concrete per i giovani, le famiglie e le imprese.Il nostro programma non è fatto di sogni, ma di opportunità e strumenti per realizzarli, di concretezza. Con noi al governo della città, ci saranno meno chiacchiere e più fatti. Ho sempre vissuto a Sulmona, ho scelto di restarci, anche a costo di qualche rinuncia personale, di svolgere la mia professione qui, battendomi per la salvaguardia dei presidi essenziali, primo fra tutti il Tribunale, ho scelto di far crescere i miei figli in questa città di cui conosco ogni angolo, pregi, difetti e le grandi potenzialità, ma che vive un periodo storico difficile. Sarà mia premura ascoltare i cittadini e confrontarmi. Ringrazio sin da ora tutti i rappresentanti e componenti delle liste che hanno deciso di scendere in campo mettendoci impegno e passione. Siamo pronti” conclude Tirabassi “a spiegare quanto importante sia fare la scelta giusta con Sulmona nel cuore. Fidatevi di me”.