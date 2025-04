Sulmona:  sarà Catia Puglielli il candidato sindaco del Polo Civico Riformista

Avi. Catia Publielli

Sulmona,10 aprile– Sarà Catia Puglielli, il candidato sindaco per il Polo Civico Riformista nella corsa per la conquista di Palazzo San Francesco. Catia Puglielli, di professione avvocato, è un personaggio assai noto e apprezzato che da anni si distingue alla guida del Tribunale dei diritti del malato della città. La scelta è arrivata nella serata di ieri dopo l’ennesimo incontro tra l’ex consigliere regionale Bruno Di Masci che ha lavorato molto attorno al progetto e il parlamentare Giulio Sottanelli, dirigente nazionale di Azione e del gruppo dei Socialisti Liberali, guidati da Massimo Carugno

“ C’è stata sul.mio nome una convergenza di un’area moderata riformista liberale- ha commentatoCatia Puglielli-cui partecipa la componente che fa riferimento a Bruno Di Masci, Azione, i Socialisti Liberali. Ringrazio tutti per la fiducia accordatami. Sono pronta ad impegnarmi per questa città che amo tanto, nella quale vivo e che merita tutti gli sforzi possibili e immaginabili per favorire il suo sviluppo e il suo progresso verso il futuro.”

( ph m.prosperini)