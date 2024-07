Prezza: estemporanea di pittura lungo le strade del centro storico

L’iniziativa è in programma per il prossimo 26 luglio-

Prezza, 22 luglio– Il Comune di Prezza propone, per il 26 luglio 2024, un’estemporanea di pittura dal tema libero lungo le strade del centro storico. Si tratta di un’esperienza condivisa, un’immersione nei suggestivi scorci locali, possibile oggetto d’ispirazione per chi vorrà partecipare.

L’iniziativa è aperta a tutti, dai pittori professionisti ai dilettanti e agli allievi, a coloro che già dipingono da tempo e a chi vuole avvicinarsi a questo mondo per la prima volta.

“Siamo felici di ospitare l’estemporanea di pittura nel nostro comune – afferma la sindaca Marianna Scoccia – così come siamo molto soddisfatti anche per il numero di partecipanti a questa prima edizione; sono certa che questo sarà un evento importante per il nostro paese che lo vedremo animarsi di artisti, cittadini e turisti.” A fine giornata ci sarà l’esposizione di tutte le opere e i lavori migliori riceveranno premi in denaro da una giuria di professionisti.

Per partecipare è possibile inviare una mail di adesione a protocollo@comune.prezza.aq.it , allegando il modulo compilato e scaricabile al link https://www.facebook.com/share/Hot1a8316aRiyUVs/ , oppure inviare un messaggio Whatsapp al numero 3891960922 oppure compilare il modulo direttamente il 26 luglio presso il punto di ritrovo, in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 8:30. È prevista una quota di partecipazione di € 15 per ogni iscritto, comprensiva di pranzo offerto dalla Pro-Loco.

PROGRAMMA

• Ore 8:30 – registrazione e vidimazione tele presso Piazza Umberto I a Prezza (AQ)

• Ore 9:30 – inizio attività al termine della registrazione

• Ore 18 – consegna ed esposizione al pubblico dei lavori

• Ore 19 circa – premiazione