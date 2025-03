Raiano: i vincitori della VII edizione del  Concorso “  Croce uomo”

Sara De Luca

Raiano, 22 marzo– Sara de Luca, della III A del Liceo Classico D’Annunzio di Pescara ha vinto, con verdetto unanime della Giuria presieduta dal prof. Giuliano Commito, presidente dell’associazione Circolo Culturale Crociano, che ha organizzato l’evento, la VII edizione del Concorso “Croce l’Uomo”, tenutosi a Raiano Sabato scorso 22 di Marzo.

Al secondo posto, Nicolò Desiati, del Liceo Classico Ovidio di Sulmona. Al terzo, a pari merito, Renata Trivilino, della classe V D del liceo Scientifico Galilei di Lanciano; il gruppo composto da Grazia Di Giandomenico, Serena Manzini, Agnese Marcuccitti, Alice Tieri e Sara Tosone, del Liceo Classico Vico di Chieti. Ai ragazzi andranno premi in denaro offerti dalla Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna.

Al concorso hanno partecipato, in forma singola o in gruppo, 47 ragazzi, in rappresentanza di 5 delle sette scuole iscritte al concorso, con 20 elaborati, un record per la manifestazione.

Il tema proposto quest’anno era: “Benedetto Croce antifascista riluttante?”. Si chiedeva, in sostanza di ricostruire il percorso di maturazione ideologica e politica del filosofo rispetto alla dittatura fascista.

Nicolò Desiati,

“L’elaborato della concorrente vincitrice – è scritto nella motivazione della Giuria – ha mostrato di saper cogliere, come meglio non si potesse, questo punto di indagine, sia attraverso felicissime ed originali intuizioni, sia attraverso riferimenti a fonti dirette ed indirette, ricche di testimonianze e studi sull’argomento”.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi studiosi, ragazzi e docenti, è stata inserita all’interno del programma della giornata delle foreste e della poesia, indetta dall’associazione italiana dei Parchi Letterari, di cui Raiano è parte insieme ai comuni di Montenerodomo e Pescasseroli, il Parco Benedetto Croce e l’Abruzzo, che coinvolge anche il Parco della Maiella ed il Pnalm, tutti presenti alla manifestazione, a partire dal Sindaco del Comune di Raiano Marco Moca, che ha patrocinato, fin dall’inizio (2019), sottolineando il valore della riscoperta del patrimonio culturale rappresentato dall’eredità di Benedetto Croce.