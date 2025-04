Marina Marinucci è la prima presidente donna dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.

Nella foto da sx Stefano Dascoli,Germana D’Orazio,Marina Marinucci e Daniele Imperiale

L’Aquila,1 aprile- E’ stata eletta oggi nel corso della prima seduta del neo eletto Consiglio regionale che si è tenuta nella sede aquilana.

Contestualmente sono stati eletti Daniele Imperiale come vice presidente, Germana D’Orazio come segretario e Stefano Dascoli come tesoriere. Giovanni Ruscitti è stato eletto presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il nuovo consiglio, appena insediato, è composto da Marina Marinucci, Germana D’Orazio, Antimo Amore, Andrea Mori, Stefano Dascoli, Paolo Renzetti, Daniele Imperiale, Giuseppe Galasso e Andrea Lombardinilo. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da Giovanni Ruscitti, Evelina Frisa e Fabrizia Cardinale.

Alla seduta hanno partecipato anche i consiglieri nazionali neo eletti Stefano Pallotta e Oscar Buonamano.

«Ci attendono sfide importanti – ha dichiarato la neo presidente Marinucci nel suo breve intervento introduttivo – Sulla scia della continuità, ma anche con spirito di rinnovamento, porteremo avanti l’attività dell’Ordine nell’ottica anche di unaapertura la più ampia possibile a tutti iscritti e in particolare alle nuove generazioni».

Commenti e reazioni

Gli auguri del Vice Presidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia

L’Aquila – “Le mie più vive e cordiali congratulazioni a Marina Marinucci, la prima donna ad essere eletta presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, con la quale sicuramente continueremo ad intrattenere relazioni vivaci e di leale collaborazione nell’ambito dei rispettivi ruoli”, così la vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Marianna Scoccia, accoglie la notizia dell’elezione dei nuovi organismi rappresentanti l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo a seguito del rinnovo delle cariche elettive. “Auguro a Marina Marinucci e a tutti gli eletti un buon lavoro – continua la vicepresidente – consapevole della sensibilità necessaria a ricoprire una carica complessa e delicata che sicuramente una donna e una professionista stimata come la presidente appena eletta saprà garantire”.

Auguri alla Marinucci e pronti come sempre alla collaborazione

Pescara– Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi augura buon lavoro alla neo presidente Marina Marinucci e a tutto il gruppo dirigente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Pronti come sempre alla collaborazione tra istituti di categoria a supporto delle istanze delle colleghe e dei colleghi.

FdI: Congratulazioni a Marina Marinucci, nuova presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo

L’Aquila– I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris, Guerino Testa, insieme al capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, esprimono le loro più sentite congratulazioni a Marina Marinucci, neo eletta presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. “Auguriamo a Marina un proficuo lavoro in questo ruolo di grande responsabilità. L’informazione rappresenta un pilastro fondamentale per il nostro territorio, contribuendo a garantire trasparenza, pluralismo e consapevolezza tra i cittadini. Siamo certi che la sua guida saprà valorizzare ulteriormente il lavoro dei giornalisti abruzzesi e rafforzare il legame tra informazione e comunità” – dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia. I parlamentari e il capogruppo regionale rivolgono, inoltre, un sentito ringraziamento al presidente uscente, Stefano Pallotta, che per oltre vent’anni ha guidato l’Ordine professionale, diventando un punto di riferimento per la categoria, arricchendo in modo significativo il panorama del giornalismo abruzzese.

