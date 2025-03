Sulmona: “Nell’anno del Giubileo: storia, luoghi e uomini”

Convegno il prossimo 29 marzo( ore 17,00)

Sulmona, 24 marzo – La Sede di Sulmona di Archeoclub d’Italia, in collaborazione con la Diocesi di Sulmona-Valva, è lieta di annunciare il convegno Nell’anno del Giubileo: storia, luoghi e uomini, che si terrà sabato 29 marzo 2025, a partire dalle ore 17:00, presso l’Auditorium “San Panfilo” del Centro Pastorale Diocesano (viale Roosevelt n. 10 – Sulmona).

L’evento, che si inserisce nell’ambito delle iniziative culturali promosse in occasione dell’Anno Giubilare, si propone di offrire un approfondimento storico, artistico e culturale sull’evento giubilare, attraverso gli interventi di relatori esperti.

“Il Giubileo è un evento di grande importanza per la Chiesa Cattolica, un’occasione per riflettere sulla nostra storia e sulla nostra fede”, ha dichiarato Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva, che ha sottolineato: “È particolarmente importante che la Città di Sulmona affronti questo tema, dal momento che proprio Celestino V, nostro conterraneo, fu il primo a indire nel 1294 una delle prime forme giubilari e ringrazio, per questo, l’Archeoclub di Sulmona per aver pensato a questo convegno”.

Previsti per l’evento, dopo i saluti del vescovo, i seguenti interventi:

“Giubileo: curiosità e aneddoti“, a cura del prof. Alessandro Bencivenga (docente e Presidente della sede di Sulmona di Archeoclub d’Italia), che introdurrà il pubblico alla conoscenza del Giubileo, con curiosità e aneddoti.

"I Giubilei nella storia", in cui don Ennio Grossi (Responsabile dell'Archivio Storico della Diocesi dei Marsi e autore di una guida sulla storia dei Giubilei) ripercorrerà la storia dei Giubilei, a partire dal primo Giubileo dell'anno 1300.

"I luoghi della Roma cristiana", a cura della dott. Emanuela Ceccaroni(Funzionaria Archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo), che illustrerà i luoghi della Roma cristiana, che hanno fatto da sfondo alla storia del Cristianesimo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza dell’evento giubilare riguardante la Chiesa Cattolica, in un’ottica di diffusione del sapere quale strumento di interpretazione del mondo.