Anversa, 26 marzo– Si è spento nel corso della notte il sindaco di Anversa Gianni Di Cesare. Aveva 71 anni e da tempo Era sindaco nel centro della Valle del Sagittariuio sa due consiliature.Stimato ed apprezzato amministratore non solo nel piccolo centro ma anche dall’intero territorio si era sempre distinto per la passione e correttezza in politica La camera ardente sarà allestita nella chiesa di S.Marcello.

Domani, giovedi 27 marzo, il rito funebre, alle ore 16.30.