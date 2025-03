L’olio prodotto da Giovanni Baldini trionfa alla 19^ edizione di FrantOlio 

Raiano, 31 marzo- L’olio prodotto da Giovanni Baldini, di Raiano, che ha l’uliveto nel territorio di Vittorito e Raiano, ha vinto la XIX edizione di Frantolio, il concorso dedicato al Buon Olio Peligno, che si è svolto a Raiano. Dietro di lui, nell’ordine, i campioni di Simone Malvestuto, di Torre dei Nolfi; Alessio Colaberardino, di Raiano; l’I.I.S. Serpieri, di Pratola Peligna e Gabriele Di Biase, di Vittorito. I primi cinque classificati hanno tutti molito presso il frantoio Ansape, di Raiano. Dietro i primi cinque, altri cinque campioni, classificati a pari merito, ai quali è stata conferita una menzione speciale. Al concorso hanno preso parte 67 campioni di olivo, tutti in prevalenza della varietà Rustica&Gentile.

La classifica è stata illustrata dal dottor Marino Giorgetti a nome del panel della Regione Abruzzo.

Al centro del dibattito che si è sviluppato il tema del riconoscimento della Igp per l’olio abruzzese. L’argomento è stato illustrato dal dottor Pietro Di Paolo, agronomo, presidente dell’Associazione a cui fa riferimento il Gruppo Promotore del marchio IGP per l’olio abruzzese. Di Paolo ha ripercorso il tragitto seguito per la costruzione del progetto ed ha annunciato, per il prossimo 14 maggio la sua definitiva concretizzazione, mettendo in risalto il ruolo svolto dalla Regione per il raggiungimento dell’obiettivo.

Tutti questi argomenti sono stati anche al centro degli interventi del Sindaco di Raino, Marco Moca; del professor Francesco Di Girolamo, dirigente dell’Istituto Scolastico Serpieri; del dottor Rocco Liberatore, a nome della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna; Alterico Patella, Presidente Pro Loco Raiano.

Soddisfatto il presidente dell’Associazione Rustica e Gentile il presidente Franco Volpe, che ha sottolineato l’importanza raggiunta da Frantolio nell’economia sostenibile del territorio peligno ed ha annunciato che l’edizione 2026, la XX, con numerose novità, si svolgerà a Vittorito. A prendere il testimone la vice sindaca Angela Di Cesare.

Oltre alla proclamazione dei vincitori, è stata rinnovata la collaborazione tra l’associazione Rustica e Gentile e l’IIS ”A. Serpieri”, che il prossimo 12 Aprile terrà un evento per l’inaugurazione del Distretto Biologico di cui è capofila.