Sulmona: Due progetti del Liceo “Mazara” selezionati per il concorso che si terrà nell’ambito della Biennale di Venezia

Sulmona, 22 marzo- Il Liceo Artistico “ Mazara“ di Sulmona ha preso parte, anche quest’anno, alla quattordicesima edizione del concorso “New Design”, promosso dal MIM e rivolto agli studenti dei Licei Artistici di tutta Italia. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura progettuale e la crescita culturale, attraverso l’integrazione delle diverse qualità del pensiero critico, quali fluidità, flessibilità e originalità. Questo approccio mira a generare schemi innovativi che, sviluppandosi in contesti noti, diano vita a produzioni inedite.

Primo dei due progetti selezionati è il “Caleidoquadro” proposto e realizzato dagli studentesse Beatrice Di Pelino e Giada Zaccagnini della classe 5 B. Il progetto ha l’obiettivo di trasformare l’arte statica in un’esperienza interattiva e in continua evoluzione.in questo quadro, infatti, gli osservatori diventano partecipi della creazione, influenzando attivamente la composizione visiva dell’opera. L’idea contiene un richiamo alla poetica di Mirò, con il suo universo immaginifico e la sua libertà espressiva, ma attraverso una nuova dimensione ludica e sensoriale. L’altro progetto proposto e selezionato per “New Design“ è quello della studentessa Costanza Liberatore della stessa classe. La sua idea, “Baroccanza”, prevede la realizzazione di una brocca ispirata all’architetto cinquecentesco Giulio Romano che realizzò tali manufatti per palazzo Te, a Mantova, capolavoro della sua arte manierista. Le studentesse sono state seguite nelle attività progettuali dalle docenti di discipline plastico-pittoriche, Claudia Colangelo e Zoraida Paolozzo. Attraverso questa selezione, le studentesse potranno partecipare, a ottobre, nella sezione dedicata, alla Biennale d’arte di Venezia, dove esporranno i prototipi delle opere selezionate, ai quali stanno già lavorando.

La premiazione avverrà a Venezia nel mese di novembre 2025, nel corso della mostra dei prototipi. “Non è la prima volta che la nostra scuola partecipa e viene selezionata per questo concorso”, spiegano le docenti, “e questo è per noi e per le nostre studentesse motivo di grande soddisfazione. Un elemento essenziale del percorso è stato lo studio della storia del design moderno e contemporaneo, considerato un presupposto indispensabile per un efficace metodo progettuale. Siamo orgogliosi di questo risultato, a conferma dell’impegno e della qualità del lavoro svolto dal nostro Liceo”.