Sulmona: iniziativa in ricordo di Fernando Ranalli a tre anni dalla sua scomparsa

Sulmona, 22 luglio- Si terrà sabato 27 luglio 2024, a partire dalle ore 9, al cimitero di Sulmona un’iniziativa in ricordo di Fernando Ranalli, il presidente del Comitato Provinciale L’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana scomparso il 30 luglio del 2021.

A tre anni dalla scomparsa non si è spenta ancora la commozione per il ricordo da parte di tutto il mondo sportivo e ciclistico, dell’associazionismo e del volontariato, che si è caratterizzato in iniziativa come il Memorial per giovanissimi organizzato dall’Asd Pavind Bike Team e la dedica dell’area verde su Ponte Capograssi a Sulmona. L’appuntamento si svolgerà al loculo del Cimitero di Sulmona in cui riposa Fernando Ranalli (nell’area nuova della Santissima Trinità), venuto a mancare in seguito ai traumi riportati nell’incidente in cui è stato coinvolto nella serata del 29 luglio 2021, mentre tornava a Sulmona, nel tratto di strada che va da Rocca Pia a Pettorano sul Gizio. L’iniziativa sarà un’occasione per incontrare amici e sportivi che vogliono ricordarlo.

La famiglia Ranalli ringrazia il Comune di Sulmona, i rappresentanti delle istituzioni, delle federazioni sportive e delle squadre ciclistiche e sportive, gli organi di informazione e la cittadinanza per la vicinanza e la dimostrazione di affetto dimostrata in questi tre anni.