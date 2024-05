Pacentro: oltre 500 atleti per la ‘Gran fondo Blockhaus Maraton”. Un successo.

Pacentro,27 maggio– La Blockhaus Marathon, “il gioco da adulti con il cuore capace di riempirsi”, come è stata definita dagli organizzatori, ancora una volta non ha tradito le aspettative. Giunta alla sua settima edizione, quella che ha visto Pacentro protagonista, è stata un giornata indimenticabile per il paese e per i 560 atleti che ne hanno riempito di entusiasmo e colori le vie insieme ai membri dello staff, parenti e amici che non hanno voluto perdere soprattutto l’arrivo.

Con partenza e arrivo, appunto, a Pacentro, gli atleti che hanno percorso ben 137,2 chilometri per un tragitto che comprende due importanti salite dell’Appennino abruzzese, hanno affrontato, nella parte centrale, il Blockhaus dal versante di Roccamorice, il più duro dei tre che portano alla Maielletta e, in quella conclusiva, il Passo di San Leonardo, un’ascesa più pedalabile ma molto lunga. Il dislivello totale è calcolato in 3.100 metri. A vincere è stato Francesco Manuel Bongiorno che ha preceduto, di misura, Giuseppe Orlando, Ettore Carlini ed Ivan Martinelli. Per le donne, invece, a salire sul gradino più alto del podio è stata Morgana Grandonico, che si è imposta su Giorgia Bandini, secondo posto, e Paola Garinei, terza.

“Vedere Pacentro ancora una volta al centro di un evento sportivo di questa importanza ci riempie di orgoglio. Negli ultimi anni abbiamo accolto e patrocinato un numero sempre maggiore di eventi agonistici che hanno esaltato la pluralità dell’offerta sportiva nel nostro paese. In questo caso parliamo di ciclismo. La Blokhaus Marathon è una competizione a cui partecipano centinaia di atleti che provengono non solo dall’Italia ma anche da altre nazioni. Riconosciamo allo sport, in ogni sua forma, una delle forme di promozione più efficaci per un territorio, grazie alle sue capacità di esaltare le peculiarità geografiche e quelle turistico-sociali”. Commenta così il sindaco di Pacentro Guido Angelilliricordando come la sua amministrazione abbia vinto la scommessa sul settore del turismo sportivo: un segmento in continua crescita che si sta sempre più trasformando, per Pacentro, in un volano per il turismo e l’economia del territorio.