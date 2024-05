Atletica: tanti i risultati ottenuti a Pescara  dall’Amatori Serafini di Sulmona

Sulmona,21 maggio- Sono veramente una “valanga” i risultati ottenuti a Pescara dagli atleti dell ‘ASD Amatori Atletica Serafini nell’ultimo weekend. In occasione dei Campionati di Società allievi e cadetti i sulmonesi si sono superati centrando i minimi previsti per i campionati di categoria e ottenendo primati personali che pongono alcuni di loro ai vertici delle graduatorie nazionali.

Quindi è giusto sottolineare le prestazioni che hanno caratterizzato il valore dei giovani componenti la squadra della società ovidiana. In questa occasione fari puntati su Daniele Ottaviani che con l’ 1.92 nel salto in alto si pone al vertice della graduatoria nazionale; Lorenzo Sito con 6.29 nel lungo sale al quinto posto e Matteo Di Felice con 9”26 negli 80 m raggiunge la 7° posizione. Ancora in evidenza a livello regionale Mario Bonomo (11.85 nel triplo), Rocco Liberatore (1000) e Nicolò Formichetti ( disco). Al femminile Ilaria Ranalli (43”99 nei 300), Susanna Antonelli (22.75 nel disco), Martina Margiotta ( 4.52 nel lungo) Sofia Bianchini (alto) Maria Elezi ( 1000)e Valentina Pacella ( peso). Tra gli allievi non sono passati inosservati i risultati di Simone Ottaviani nel lungo ( 6.58) Riccardo Carrozza( 400 HS) Matteo Tiriticco ( peso e martello) Valentino Tomassetti ( 200) Carmine Bucci (100) Angelo Di Nicola (400) Wendelin Voegele (800), Gatza William (1500) , Cristian Pitassi (alto) e la staffetta 4×100.

Nella classifica di società l’Amatori Serafini con 6452 punti è proiettata verso le Finali nazionali allievi in programma a settembre.