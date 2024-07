A Rieti Jacobs “ Battezza” gli atleti della Serafini, a Giulianova Margiotta stabilisce il nuovo Pb regionale nel triplo

Sulmona,16 luglio- Nell’avvicinamento alla pausa estiva, dove gli atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini si fermeranno ed effettueranno il cosìddetto “riposo attivo” e in attesa di giungere a settembre quando la pista ospiterà i Campionati Italiani di Società Allievi, i giovani sulmonesi nell’ultimo weekend hanno saputo mantenere alto il loro valore in due manifestazioni, una regionale e l’altra nazionale.

A Giulianova dove si è disputato il XXIV Meeting “Città di Giulianova” Martina Margiotta, studentessa del Liceo Classico il prossimo anno, ha stabilito con m.10.32, nel salto triplo, la migliore misura stagionale davanti a Sofia Tarquini ( AICS Hadria Pescara) che la deteneva con 9.65. Nella stessa manifestazione terzo posto per Beatrice Carnevale e quarto per Marco Izzo nei m 60.

La prestazione di Margiotta pone la sulmonese al centro dell’attenzione dei tecnici regionali che potrebbero prenderla in considerazione per i Campionati Italiani Cadetti in programma quest’anno a Caorle.

Anche a Rieti, dove sabato e domenica si sono disputati i Campionati laziali e dove ha avuto molto risalto la presenza dell’olimpionico e Campione del mondo Marcel Jacops, tra l’altro vincitore proprio domenica nei 100 m in 10”08 davanti al cinese Xiil, gara di simulazione delle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi, i ragazzi dell’ASD Amatori Atletica Serafini hanno spopolato con i propri risultati. Matteo Di Felice e Simone Ottavianihanno vinto rispettivamente gli 80 e i 200 piani , Matteo Tiriticco si è classificato secondo nel martello, Riccardo Carrozza e Valentino Tomassetti hanno ottenuto il terzo posto rispettivamente nei 400 ostacoli e nei 100 piani.