 Dazi: Renzi, ora da Ue risposta forte

Roma, 04 aprile- – Alla fine la scossa dei dazi annunciati da Trump e’ arrivata. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dice al “Sole 24 Ore” che e’ “un autogol per i consumatori. Un disastro per i risparmiatori che vedono le borse crollare. E’ la dimostrazione che i sovranisti fanno male all’Italia. Noi abbiamo fatto Industria 4.0, il Jobs Act, l’Irap costo del lavoro, le altre misure per le imprese. I sovranisti invece applaudono chi colpisce al cuore il made in Italy. Adesso pero’ la prima partita da giocare e’ a Bruxelles”.

La risposta europea “deve essere duplice. La prima e’ darsi una bella svegliata, come chiede Mario Draghi. L’Europa deve ridurre la burocrazia, semplificare, cancellare gli obblighi assurdi che indeboliscono la nostra competitivita’: gli obblighi burocratici sono dazi che ci siamo imposti da soli”. La seconda, “necessaria, e’ rispondere agli Stati Uniti. Chi dice non apriamo una guerra commerciale con Trump ignora una semplice verita’. La guerra e’ gia’ in atto e hanno cominciato loro. Saremmo considerati ancora piu’ deboli con una reazione molle. Da ieri c’e’ un mondo diverso: i nostri alleati ci hanno dichiarato guerra, perche’ i dazi sono una guerra commerciale. Dobbiamo reagire noi europei, al nostro interno e al nostro esterno”.

Per altro il commercio estero e’ una materia di esclusiva competenza Ue, mentre da noi si evocano improbabili accordi bilaterali: “Questo lo dicono i leghisti che seguono Salvini. Gia’ Zaia ha una posizione piu’ intelligente. La verita’ e’ che a noi serve l’Europa. Un’Europa diversa da quella di oggi, ma l’Europa. E del resto chi diceva ‘Meloni trattera’ accordi privilegiati con Trump’ oggi fa i conti con la realta’. Meloni e’ una delle poche leader che Trump non ha nemmeno invitato alla Casa Bianca”. “Tutti dicono – incalza l’ex premier – che Meloni e’ brava a livello internazionale, io dico ‘magari lo fosse’. Pero’ anche tra le opposizioni c’e’ chi giudica positivamente la politica estera del governo. Rispetto le opinioni di tutti. Ho fatto il premier e raramente ho visto l’Italia cosi’ fuori dai tavoli che contano. Meloni e’ molto brava a comunicare, totalmente incapace di avere una linea. Prima con Putin, poi con Zelensky. Prima contro l’Euro, poi con l’Euro. Prima contro la Nato, poi con la Nato. Prima con Biden, poi con Trump. Per me la presidente non e’ all’altezza del compito. E i suoi ministri fanno persino peggio di lei” conclude Renzi