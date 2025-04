Cocullo: sabato 12 convegno  su “ L’Italia dei miracoli”

dai riti di San Domenico Abate al tarantismo mediterraneo il valore della cultura popolare nell’Italia di oggi

Cocullo, 4 aprile- Un appuntamento culturale di particolare interesse è in prgramma per sabato 12 aprile alle ore 9,30 presso la sala consiliare del Comune di Cocullo e che ha alcuni obiettivi di fondo

a) Riprecisare la strategia della Comunità di Cocullo e dei paesi della devozione a San Domenico Abate rispetto alla valorizzazione della Festa e delle altre manifestazioni in onore del Santo.

b) Preparare alla gestione della Festa che avrà luogo il primo di maggio, come da tradizione.

c) Presentare i libri dell’antropologo Marino Niola, dal titolo “l’Italia dei miracoli”, editore Raffaello Cortina, che contiene un capitolo dedicato a Cocullo e quello di Vincenzo Santoro, responsabile cultura dell’Anci Italia, dal titolo “Il tarantismo mediterraneo”.

Insomma, un appuntamento di grande valore culturale, il modo migliore per prepararci all’evento di Cocullo e agli

appuntamentoi della Primavera dedicasti alla Cultura Popolare.