 Atletica: a Settembre Sulmona ospiterà la finale  argento dei campionati di società allievi

Sulmona, 4 luglio- La Federazione Italiana di atletica leggera ha scelto Sulmona ed ha affidato all’ASD Amatori Atletica Serafini la Finale Argento dei Campionati Nazionali di Società allievi.

La manifestazione, molto seguita dal settore tecnico nazionale per la presenza di tantissime promesse consentirà a molti giovani di confrontarsi sulla pista ovidiana. Questa gara è stata inserita nel calendario nazionale sabato 28 e domenica 29 settembre 2024.

Per Sulmona si tratta dell’ennesimo evento di atletica collocato a fine settembre. Ormai, va detto, che la gara sulmonese è un appuntamento fisso da oltre 25 anni e in tutto questo periodo la città ha ospitato un numero elevatissimo di atleti unitamente alle loro famiglie, ai tecnici per oltre 70.000 presenze. Ovviamente si tratta di una considerazione che viene fatta proprio perché certi eventi importanti, molte volte, passano in silenzio mentre sono un veicolo turistico di grande rilevanza. A nostro avviso questo dato statistico va molto riflettuto. Comunque anche quest’anno l’evento di settembre porterà a Sulmona tanti atleti divisi in 12 squadre maschili e altrettanto femminili per un totale di oltre 600 partecipanti.

L’aspetto tecnico dell’evento, ribadiamo, va invece segnalato come appuntamento elevato in quanto molti giovani che saranno presenti rientrano tra quelli che hanno già partecipato agli europei di Banska Bystrica (Slovacchia) manifestazione che si svolgerà dal 18 al 21 luglio e molti altri invece saranno reduci dai Campionati Italiani di Molfetta in programma dal 5 al 7 luglio. Va detto quindi che questa categoria di atleti, nata negli anni 2007/08 rappresenta la giusta crescita atletica dei giovani che appunto sono seguiti dalla Federazione.