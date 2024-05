Lo sprinter Sulmonese Matteo Di Felice tra i migliori velocisti nazionali giovanili

Sulmona, 7 maggio- Matteo Di Felice atleta sulmonese dell’ASD Amatori Atletica Serafini dopo aver vinto i m. 100 piani ai Campionati Regionali studenteschi davanti al teramano Pilotti con l’ottimo tempo di 11”22 è dopo aver stabilito la sua migliore prestazione stagionale abruzzese sui m 80 con 9”32, domenica si è ripetuto a Rieti in un 150 favoloso fermando i cronometri su 17”14, risultato che rappresenta la seconda prestazione di sempre della categoria cadetti e la migliore performance regionale del 2024 a soli 10 centesimi dal primato.

Con i risultati ottenuti in questi giorni il giovane sprinter ovidiano ha raggiunto una crescita tecnica che lo pone tra i migliori velocisti nazionali giovanili e attualmente lo colloca nella seconda posizione della graduatoria italiana.

Per Matteo Di Felice adesso si aprono le porte per la disputa di una serie di gare importanti. E’ prevista la convocazione per l’incontro internazionale Brixiameeting in programma a Bressanone il 26 maggio.