Alto Sangro,iniziato il torneo Givova Soccer Exsperience

Castel di Sangro,3 giugno– È iniziata ieri la ventunesima edizione del Torneo “Givova Soccer Experience” che si svolgerà fino a domani sabato 4 giugno. Sono quattro i Comuni coinvolti nell’evento: Castel di Sangro, Roccaraso, Ateleta e Alfedena hanno messo a disposizione i propri impianti sportivi.

Il torneo “Givova Soccer Experience” si è affermato negli anni come uno dei più importanti nel panorama nazionale. Società di assoluto blasone come Roma, Torino, Pescara, Perugia e Frosinone hanno preso parte alla rassegna. Gli atleti coinvolti sono circa duemila. Un’ottima vetrina gli aspiranti calciatori, oltre che un ritorno alla normalità quanto mai necessario per i più piccoli.

Il programma prevede nella giornata di oggi lo svolgimento delle ultime partite dei gironi di qualificazione, mentre domani ci saranno le fasi finali e le relative premiazioni. Compatibilmente agli eventi sportivi, tutte le società oggi avranno mezza giornata libera da dedicare alla scoperta dei luoghi che ospitano il torneo.

Inoltre, questa sera è previsto un ulteriore momento di aggregazione: Piazza Plebiscito, cuore pulsante di Castel di Sangro, ospiterà la sfilata di tutte le società partecipanti.

L’Alto Sangro si conferma una realtà estremamente attrattiva dal punto di vista calcistico, non solo per la qualità degli impianti ma anche la per la capacità organizzativa della scuola calcio del posto, l’A.S.D. Pro Calcio Junior, che ormai da decenni, oltre a fungere da centro di aggregazione, offre ai propri ragazzi la possibilità di misurarsi con realtà ben più grandi ed affermate.