 Sulmona: Torna la Giostra, da domani si parte con la Cordesca per bambini e ragazzi

Allo stadio Pallozzi nelle giornate di sabato e domenica, 4 e 5 giugno. Corteo da piazza Plebiscito e cerimonia finale di consegna del Palio in piazza Garibaldi, dove sarà festa con giochi, attrazioni e stand gastronomici



Sulmona, 3 giugno- Torna la Cordesca, la Giostra per bambini e ragazzi, nelle giornate di domani, sabato 4 giugno e domenica 5 giugno. Le gare si disputeranno nello stadio comunale Pallozzi, a partire dalle 17. Come sempre le sfide saranno precedute dal corteo che vedrà protagonisti circa 400 figuranti dei sette Borghi e Sestieri che si avvierà alle 16 da piazza Plebiscito, nei pressi della chiesa di S.Maria della Tomba.

Ospiti della Cordesca 2022, in spirito di amicizia e solidarietà, saranno i ragazzi della Casa Famiglia di Carsoli. Un momento di socializzazione per ragazzi che vivono un momento di disagio che la casa famiglia aiuta a superare. La Giostra vuole dare loro un piccolo contributo di sollievo per far vivere loro una giornata diversa. Alla manifestazione sarà presente il sindaco Gianfranco Di Piero.

Quest’anno la cerimonia di consegna del Palio e le premiazioni dei vincitori della Cordesca non avverranno più a conclusione delle gare, sul terreno dello stadio Pallozzi ma in piazza Garibaldi. Infatti per la prima volta, nella storia della Cordesca, domenica sera, dalle 20, sarà festa in piazza Garibaldi con giochi, attrazioni, intrattenimento e stand gastronomici. Alle 21 la cerimonia di premiazione concluderà la giornata. “Con grande entusiasmo ci apprestiamo a vivere le sfide della Cordesca, caratterizzate dalla gioiosa vivacità di bambini e ragazzi – dichiara il presidente della Giostra, Maurizio Antonini – con questo appuntamento tanto atteso inizia il percorso che da qui culminerà nella Giostra di Sulmona e poi in quella d’Europa, attraverso eventi ed incontri che caratterizzeranno l’estate”.