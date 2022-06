Abruzzo: Presidente Consiglio regionale assolto da corruzione elettorale

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri

Sulmona, 3 giugno– Tutti assolti perché il fatto non sussiste in merito ad una indagine che ipotizzava il reato di corruzione elettorale il presidente del Consiglio regionale abruzzese Lorenzo Sospiri, l’ex consigliere regionale , Alessio Monaco e l’ex politico ed ex dirigente medico, Vincenzo Dogali.Lo ha stabilito oggi il Tribunale di Pescara,giudice Francesca Manduzio. L’inchiesta era partita nel 2020. Con lui assolti anche gli altri due imputatiu”Sono molto soddisfatto di apprendere dell’avvenuta assoluzione del presidente Sospiri”, il commento di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. “Il tribunale ha preso atto dell’inconsistenza del capo d’accusa. Spero che la conclusione positiva di questa vicenda restituisca serenità al presidente Sospiri, da oltre due anni gravato da queste accuse e che la Procura prenda atto definitivamente della sentenza senza ricorrere in appello”.