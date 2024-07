Iv: Renzi, starò con centrosinistra, è tema politico, non polemicuccia su regole interne 

Sulmona, 23 luglio– Sui temi politici sono sempre felice di ascoltare e confrontarmi. Ma quando c’è da scegliere, per me si sceglie. Non pretendo di avere l’unanimità. Non l’ho avuta quando mi sono alleato con i grillini per bloccare Salvini, non l’ho avuta quando ho proposto Draghi, non l’ho avuta sull’elezione di Mattarella. Un leader ha il compito di vedere prima le cose che accadranno: io dico che è il momento di scegliere e io starò con il centrosinistra. E aggiungo dicendolo adesso, luglio 2024, che quelli che oggi fanno i puristi del terzopolismo tra qualche mese busseranno alla porta del centrosinistra o del centrodestra. Perché piaccia o non piaccia alle prossime politiche o di qua o di là”, scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi, liquidando così alcuni malumori interni al partito.

“Sui temi formali e regolamentari non spendo una parola di più. Perché le regole non si cambiano a piacere. Chi vuole un congresso può chiederlo nell’Assemblea già convocata. Ma avendo ormai una certa esperienza voglio essere molto chiaro e sorridente: la discussione non è sulle regole. E nemmeno, tanto per cambiare, su di me, sul mio carattere, sulla mia leadership. Sono anni – spiega Renzi – che quando c’è un passaggio delicato si parla di me, del mio carattere, del modo con il quale propongo le mie idee. Quelli che parlano delle regole o del mio carattere fingono di non vedere che la questione è tutta, esclusivamente, politica. Tra di noi ci sono due linee. Quelli che condividono la mia intervista e vogliono rappresentare l’ala moderata e riformista del centrosinistra. E quelli che non la condividono perché pensano sia ancora possibile ricostruire con Calenda il Terzo polo e mantenerlo autonomo dai due poli. Tutto qui: la questione è politica, altro che polemicuccia sulle regole interne. E quando c’è la politica, io non mi tiro mai indietro”.