Sulmona: sulla vicenda dello sgombero della Palazzina Ater D’D’Aloisio scrive al sindaco

Sulmona, 15 luglio- Con una lettera inviata al sindaco della città,Gianfranco Di Piero,il Capogruppo del M5s in Consiglio Comunale,Angelo D’Aloisio, ha voluto rappesentare tutta la sua preoccupazione per la vicenda riguardante, lo sgombero della palazzina ATER di via Aldo Moro a Sulmona. “Dalle informazioni raccolte- ha scritto D’ Aloisio- risulta che una grave perdita di acqua è stata segnalata dai condomini ad ATER negli anni scorsi, senza che l’ente intervenisse per risolvere il problema, lasciando che il danno si aggravasse. Vorrei chiederle se ha ricevuto da ATER una tempistica certa per la soluzione di questo problema, in quanto ad oggi non risulta nessun piano di investimenti sul patrimonio immobiliare ATER nella città di Sulmona.Mi preoccupa che il caso di Via Aldo Moro possa essere simile a quello degli alloggi di Via Angeletti, dove gli attuali inquilini e gli aventi diritto ad un alloggio popolare sono stati penalizzati. Attualmente esiste una graduatoria valida di assegnatari che rischiano di vedersi allungare ulteriormente i tempi di attesa, per l’acquisizione concreta del diritto alla casa. Tra questi inquilini di case parcheggio che vivono in condizioni precarie, dal punto di vista igienico-sanitario. Chiedo, pertanto, se può fornirmi rassicurazioni sul fatto che si stiano adottando le misure necessarie per evitare che situazioni simili si verifichino nuovamente. Resto in attesa di una sua risposta e la ringrazio anticipatamente per l’attenzione prestata a questa questione”.