Pd: sull’aumento delle tasse regionali , venerdì assemblea pubblica a Sulmona(ore 17,30)

Sulmona,2 aprile- Se l’aumento dell’Irpef servisse per migliorare la qualità dei servizi esistenti o addirittura per crearne di nuovi, così da garantire alle abruzzesi e agli abruzzesi di accedere alle cure senza la necessità di doversi rivolgere ad un privato o, cosa gravissima, a rinunciare alle cure, non saremmo qui a gridare allo scandalo.

L’aumento delle tasse voluto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati del governo Marsilio però, è bene ribadirlo, servirà a coprire i buchi di bilancio che loro stessi hanno provocato a causa della loro inadeguatezza e superficialità nell’amministrare la cosa pubblica. E chi ne pagherà le spese? Tutti gli abruzzesi! Per parlare di questo e mettere in campo tutte le iniziative necessarie per opporci a questo modo di fare politica a danno di un’intera regione venerdì, 4 aprile, alle 17.30, nella sede del Partito Democratico di Corso Ovidio, a Sulmona, il senatore Michele Fina e il capogruppo in Regione di Patto per l’Abruzzo, Luciano D’Amico, insieme al candidato sindaco del centrosinistra Angelo Figorilli, parteciperanno all’assemblea pubblica organizzata dal Pd cittadino. L’assemblea è aperta a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di un intero territorio e che non vogliono più subire le decisioni di una destra che ha dimostrato tutta la sua incapacità e il suo dilettantismo politico.