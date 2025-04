Sulmona: sabato ( ore 18,30) inaugurazione Comitato elettorale di Tirabassi

Luca Tirabassi

Sulmona,1 aprile– In vista del turno elettorale per le amministrative di Sulmona: sabato 5 aprile 2025, alle ore 18:30, sarà inaugurato il Comitato Elettorale di Luca Tirabassi, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrodestra.

L’evento si terrà in Corso Ovidio 278/280, presso l’ex Bar Schiazza, e rappresenterà un’importante occasione di incontro con i cittadini per condividere idee, programmi e progetti per il futuro di Sulmona.

La candidatura di Luca Tirabassi è sostenuta dalle forze politiche Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e la lista civica “Sulmona al Centro”, unite dall’obiettivo di offrire alla città un’amministrazione solida, competente e vicina alle esigenze del territorio.

“Questo comitato sarà un punto di riferimento per tutti coloro che credono in una Sulmona più forte, moderna e dinamica. Il nostro impegno è quello di costruire una città più vivibile, sicura e con prospettive concrete per i giovani, le famiglie e le imprese” – ha dichiarato Tirabassi.

L’intera cittadinanza, si legge in una nota, è invitata a partecipare all’inaugurazione per contribuire con idee e suggerimenti alla costruzione di un progetto amministrativo condiviso.