Le attività della scuola di ciclismo della Pavind Bike Team entrano nel vivo￼￼￼

Sulmona, 14 maggio– Vi aspettiamo nella nostra sede di Viale della Repubblica a Sulmona sabato 14 maggio a partire dalle 14.30 per lezioni gratuite dimostrative. Oltre alla descrizione delle attività che verranno svolte, vi mostreremo le nostre strutture che verranno utilizzate, in totale sicurezza, dalle ragazze e dai ragazzi durante l’attività sportiva.

L’Open day sarà il primo di una serie di appuntamenti volti a scoprire la bellezza di praticare uno sport a contatto con la natura e a promuovere la pratica del ciclismo. Potrete conoscere da vicino la nostra realtà: troverete i tecnici, i collaboratori, atlete e atleti già tesserati per la nostra società. Tutto lo staff, a partire dal presidente, sarà pronto a rispondere a tutte le vostre domande e a soddisfare ogni curiosità.

La Scuola di Ciclismo della Pavind Bike Team offre l’opportunità di far allenare i ragazzi nel BP Park di Sulmona, nei Trails di Roccacasale e nella Palestra Top Club durante il periodo invernale.. Il programma prevede quattro appuntamenti alla settimana: lunedì, martedì, giovedì e sabato con lezioni gratuite per i neo iscritti. I corsi saranno suddivisi per categorie in base all’età.

Il nostro staff è altamente qualificato: metteremo a disposizione delle ragazze e dei ragazzi 3 tecnici della Federazione Ciclistica Italiana; 3 corridori agonisti; 1 istruttore Isef. Grazie alla collaborazione con i negozi di bici Bike Shock e De Panfilis Sport, gli iscritti alla Scuola avranno il supporto di meccanici qualificati. Inoltre, per facilitare la partecipazione alle attività, viene data la possibilità di lasciare le bici degli iscritti al sicuro in un deposito. Abbiamo previsto allenamenti specifici anche per coloro che vogliono vivere il ciclismo a livello agonistico.

Le attività, sebbene entrino nel vivo e con maggior intensità durante la primavera e l’estate, proseguono durante tutto l’anno: in inverno gli allenamenti si svolgeranno in palestra grazie alla collaborazione con la Palestra Top Club di Sulmona, adiacente la sede della Scuola di Ciclismo.