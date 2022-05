Sociale:la pratolana Giulia Di Rocco a Bruxelles per parlare dei bambini rom

La sede del Parlamento europeo a Bruxelles

Pratola Peligna,14 maggio-Mercoledì prossimo 18 maggio Giulia Di Rocco romnì italiana originaria di Pratola Peligna sarà a Bruxelles presso il Parlamento Europeo per la settimana Romanì 2022. Unica romnì italiana Abruzzese a rappresentare l’Italia per questo importante evento.

La Romani Week 2022, spiega una nota, consiste in una serie di eventi dedicati dal Parlamento Europeo ai Rom in Europa, la più grande minoranza etnica europea e tuttavia la più discriminata. Quest’anno la Romani Week 2022 sarà organizzata dal 16 al 19 maggio nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles. Mira a discutere le politiche post 2020 per l’uguaglianza e l’inclusione dei rom. Inviterà le istituzioni europee e gli Stati membri a porre la lotta contro l’antiziganismo in primo piano negli sforzi sociali ed economici per l’inclusione dei rom ea garantire la loro partecipazione in tutti i settori della vita pubblica . la grande novità è che per la prima volta è stata invitata anche una romnì abruzzese a prenderne parte e parlerà della situazione dei bambini rom in Europa e in Italia.