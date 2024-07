Sulmona: domenica 14 luglio  gara nazionale di tiro con la balestra manesca

Sulmona, 12 luglio– E’ tutto pronto per la gara nazionale di tiro con la balestra manesca – Memorial Furio e Aquila -che andrà in scena domenica 14uglio a Sulmona, nel cortile di palazzo San Francesco. La gara nazionale, organizzata dal Borgo Santa Maria della Tomba, è dedicata alla memoria dei balestrieri Peppe Caruso, nome di battaglia Furio e Rocco Clampa, nome di battaglia Aquila, scomparsi un paio di anni fa.

Sono cinque i gruppi iscritti provenienti tutti dal centro italia: Cagli (PU), Mondavio (PU), Cortona (AR), Popoli (PE) e gli organizatori del Borgo Santa Maria della Tomba. La gara nazionale, inoltre, rientra nel circuito agonistico della LITAB, Lega Italiana tiro con la balestra.Il Memorial prenderà il via domenica14 luglio alle ore 9.30 nello splendido cortile di palazzo San Francesco con i sorteggi delle postazioni e le prove del campo di gara e a seguire, alle 10.30 sarà il momento della gara individuale.

L’evento riprenderà nel pomeriggio, dalle 16 con il corteo dei gruppi in gara e laf inale della gara individuale, sempre nel cortile di palazzo San Francesco. Alle 17.00 i gruppi iscritti si sfideranno nella gara a squadre e a seguire, per le 17.30, sarà ivece il momento della gara di tiro al Cornioio. Al termine di tutte le discipline, previsto per le ore 18.00, ai procederà con la cerimonia di premiazione.” Abbiamo di organizzare questo torneo da diversi anni – commenta i Capitano del Borgo Santa Maria della Tomba, Angelo La Civita- ma, per diverse problermatiche non è stato possibile. Non ci siamo però mai persi d’animo, ogni anno ci siamo seduti a tavolino per portare questo evento a Sulmona e finalmente ci siamo riusciti, con l’obietivo che questa gara nazionale possa diventare un appuntamento fisso.

Abbiamo poi voluto dedicare questa gara a due nostri balestrieri che purtroppo non ci sono

più Peppe Caruso e Rocco Cianpa che da sempre hanno dimostrato passione per questa disciplina. Siamo onorati e contenti di poter organizzare questa gara a livello nazionale perché può essere anche l’occasione, per le compagnie iscritte provenienti da fuori città, per visitare, conoscere e apprezzare le bellezze della nostra città. L’auspicio è che questo sia solo il primo passo per portare a Sulmona il campionato nazionale della LTAB che vedrebbe, quindi, la partecipazione di tutti i gruppi iscrittialla Lega ltaliana. I mio ringraziamento va a tutti i soci che si sono impegnati nell’organizzazione dell’evento, ma anche al Comune di Sulmona e all’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmonae alla LITAB