Castel di Sangro , 18 luglio– Dal 20 al 27 luglio 2024, Castel di Sangro si prepara ad ospitare un importante evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, dell’Alto Sangro. Il workshop internazionale “Castel Di Sangro tecnologie e progetti“, promosso da un team di accademici di prestigiose università italiane ed estere, riunirà studiosi, professionisti e operatori del settore per confrontarsi su innovative metodologie e strategie per la tutela e la fruizione dei centri storici.

Sabato 20 luglio alle ore 15:00, presso il Museo Civico Aufidenate, avrà luogo la conferenza inaugurale che darà il via a un importante ciclo di lavori, l’incontro, dal titolo “Centri storici minori: ma poi perché minori?”, si propone di approfondire diversi temi legati alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale italiano, un tesoro inestimabile del nostro Paese spesso sottovalutato.

Il workshop vanta il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura, la Provincia dell’Aquila, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La partecipazione di prestigiose università italiane e straniere come l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università Federico II di Napoli, l’University of Thessaly di Volos (Grecia), l’Universitas Malacitana di Malaga (Spagna), l’Abdullah Gül University di Kayseri (Turchia) e la Kadir Has University di Istanbul (Turchia), sottolinea l’importanza e l’ampiezza di respiro internazionale dell’evento.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra il Museo Civico Aufidenate di Castel di Sangro e l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, grazie al prezioso lavoro del coordinamento scientifico composto dal Prof. Alessandro Camiz (Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara), la Prof.ssa Daniela Ladiana (Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara) ilProf. Giorgio Verdiani (Università degli Studi di Firenze) e l’Arch. Mario Rainaldi (Direttore del Museo Civico Aufidenate e dottornado dell’Univeristà “G. d’Annunzio”).

Gli studenti che parteciparanno saranno accolti nella struttura polivalente comunale di Scontrone, gestita dalla cooperativa di comunità “de La Monna”, un vero e proprio fiore all’occhiello del territorio, questo spazio offre una varietà di servizi che lo rendono unico nel suo genere, mentre professori e tutor nelle strutture ricettive di Castel di Sangro.

Venerdì 26 lugliosi terrà un momento speciale: la presentazione dei lavori svolti durante il workshop, seguita da una serata musicale all’interno del museo. Ad allietare la serata ci saranno i due musicisti che compongono il duo “The Travel Bag Duo”, con le loro sonorità suggestive e coinvolgenti.

L’evento è aperto al pubblico e l’invito a partecipare al workshop è rivolto a tutti coloro che sono interessati al futuro dei centri storici, alla tutela del patrimonio e alle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione dei beni culturali.