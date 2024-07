Pacentro: la comunità locale ha  salutato il Maresciallo Maggiore Antonio Rinaldi

Dopo sedici anni di servizio-

Pacentro, 14 luglio– Più che un semplice passaggio di consegne, è stato “ un autentico momento di festa e di affiatamento”, per una comunità intera. Ieri sera nell’Aula consiliare di Palazzo La Rocca, il Sindaco, Giuseppe Silvestri, e la cittadinanza hanno salutato con incontenibili applausi, lunghi abbracci e persino qualche lacrima il Maresciallo Maggiore Antonio Rinaldi, comandante della Stazione dei Carabinieri di Pacentro per quasi 16 anni dal 22 settembre 2008, fino allo scorso 30 giugno.

Commosso lo stesso Rinaldi che ha raccontato della sua crescita professionale e personale vissuta assieme alla comunità. A nome dell’Amministrazione comunale il Sindaco Silvestri gli ha dunque conferito un attestato di gratitudine da parte della comunità.

“Ringrazio il Sindaco e tutta la comunità di Pacentro per questo momento di unione, perché questo è il coronamento di quello che è il percorso di un comandante di stazione dei Carabinieri” ha commentato il Comandante della Compagnia di Sulmona, il Maggiore Toni Di Giosia, intervenuto all’evento non solo per omaggiare Rinaldi e lodarne l’ammirata professionalità, ma per introdurre anche il suo successore, il Luogotenente Alessandro Maggio, che con Rinaldi si è dato il cambio al comando, questi lasciando Pacentro per Pratola Peligna e all’inverso il collega.

“Ringraziamo di tutto cuore Antonio Rinaldi per il suo onorato servizio e per tutta l’umanità che ha saputo dimostrare nel portarlo avanti con dedizione, la gratitudine di una comunità intera si evince dai molti intervenuti e dai numerosissimi personali attestati di stima a lui rivolti. Con lo stesso spirito di vicinanza e di amicizia accogliamo il nuovo Comandante Alessandro Maggio, con cui già abbiamo stabilito un’ottima sinergia ed un’intesa proficua. Ringrazio inoltre a nome della Comunità il Comandante della Compagnia di Sulmona, Maggiore Toni Di Giosia per averci onorati della sua presenza alla nostra bella festa.”