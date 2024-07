Introdacqua:al via la XVIII edizione del Muntagnin jazz

Intrdacqua, 22 luglio – Come da tradizione Muntagninjazz prenderà il via a Introdacqua, a Bosco Plaja, il 24 luglio alle ore 21.00 con il concerto dei Musicanti di San Crispino, cui spetta il compito di inaugurare la diciottesima edizione del festival che partirà con un’esplosione di energia. Fra ottoni, tamburi, percussioni e liuti, una dozzina allargata di elementi accorpati in un unico accrocco multiforme: i Musicanti di San Crispino sono un concentrato di musica e divertimento e con la loro energia contagiosa e la loro simpatia travolgente conquistano il pubblico di ogni età, creando un’atmosfera di festa e di allegria in grado di lasciare un ricordo indelebile.

Il nome del gruppo corrisponde a quello del santo protettore dei calzolai, una scelta simpatica per indicare le suole delle scarpe che si consumano a causa del girovagare per feste e eventi suonando e animando il proprio pubblico. Il repertorio proposto è molto vasto e spazia dalla musica romagnola alle sigle dei telefilm più famosi di tutti i tempi, dal funky di New Orleans alla musica anni Sessanta, dalle melodie sudamericane alla tarantella, dal reggae allo ska, dal valzer alla techno. I Musicanti di San Crispino, un unicum nel panorama musicale italiano, si muoveranno quindi all’impazzata sprigionando tutta la loro scoppiettante allegria nel verde di Bosco Plaja.

Qui sarà possibile cenare immersi in una festosa e fresca atmosfera, per iniziare il festival nel migliore dei modi. Per avere informazioni e prenotare la cena è possibile contattare i numeri 335 7174568, 330 933383, 0864 760057 o visitare la pagina Instagram di Bosco Plaja.Si ricorda invece che gli abbonamenti, al costo di 80,00 €, e i singoli biglietti, al costo di 20,00 € per i concerti che si terranno nel Cortile di Palazzo San Francesco di Sulmona sono in vendita presso il Centro di Informazioni Turistiche – IAT Sulmona situato nel Complesso della S.S. Annunziata in Corso Ovidio, il Distributore IP in Viale Mazzini – Sulmona, il Mondadori Store in Piazza Capograssi n. 10 a Sulmona e tramite i circuiti Ciaotickets. Nei giorni dei concerti sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la

biglietteria allestita nella Rotonda di San Francesco della Scarpa a partire dalle ore 20:00.