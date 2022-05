Scuola: 8 studenti su 10 vorrebbero le pagelle anche per gli insegnanti

Otto studenti su 10 vorrebbero una “pagella” anche per i professori. È uno dei dati emersi dall’indagine condotta da Skuola.net con l’Associazione nazionale presidi del Lazio, su un campione di 5.650 alunni di scuole medie e superiori.Lo riferisce unh articolo che compare sul quotidiano economico Sole 24 ore. Per il 59% di chi è favorevole a una valutazione per i docenti, la relazione dovrebbe essere redatta esclusivamente dagli studenti. Il 19% si farebbe invece affiancare dai genitori, il 15% affiderebbe il compito a degli ispettori del ministero dell’Istruzione e c’è chi propone di chiamare in ballo insegnanti di altre scuole o istituti di ricerca specializzati (3%).Scheda di soddisfazione Fra tutti, raccoglie largo consenso (87%) l’ipotesi di una scheda di soddisfazione sull’operato dei docenti da compilare anonimamente a fine anno: fra i parametri da valutare, gli studenti includono soprattutto la capacità di motivare e di coinvolgere. Il 90% degli intervistati inoltre è favorevole a procedere a una valutazione dell’organizzazione del proprio istituto, su gestione, didattica, iniziative extra-scolastiche e strutture. Minori consensi riscuote invece l’ipotesi di un voto ai dirigenti scolastici (60%) e al personale tecnico-amministrativo (56%).