Sulmona: atletica, sono cinque gli atleti dell’Amatori Serafini convocati per il ” Memorial Musacchio”

Sulmona,14 settembre– Cinque atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini sono stati convocati nella rappresentativa abruzzese che sabato prossimo a Campobasso parteciperà alla 46° edizione del “ Memorial Musacchio” , gara nazionale con la presenza di otto regioni. I cinque convocati dell’Amatori

Serafini sono : Simone Ottaviani ( 100 ostacoli), Lorenzo Sito ( alto e 4×100), Matteo Di Felice ( giavellotto e 4×100) , Matteo Tiriticco ( peso) e Ilaria Ranalli (80 piani e 4×100). Va detto che la presenza dei sulmonesi ad un appuntamento nazionale così importante viene ritenuta la più consistente tra le società abruzzesi, dopo la Tetys Chieti. Infatti la formazione teatina presenta sei rappresentanti e punta soprattutto alle gare di marcia e mezzofondo, mentre quella sulmonese spazia in tutte le specialità dove appunto i ragazzi sono stati convocati.

L’edizione di quest’anno del Memorial Musacchio è particolarmente attesa dai tecnici Federali in quanto oltre a rappresentare il giusto collaudo per i Campionati Italiani in programma la prima settimana di ottobre a Caorle, rappresenta anche la giornata giusta per consentire a tutti gli atleti presenti la “ messa in forma “ per l’appuntamento in Veneto (Ve) .