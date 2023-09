Il Centro Sportivo di Bugnara sarà intitolato all’ex sindaco Giuseppe Lo Stracco

La cerimonia è in programma per domenica prossima alle ore 17. Fra i tanti ospiti è annunciata la presenza anche di Gabriele Gravina Presidente della Figc

Bugnara,14 settembre– Il Centro -sportivo di Bugnara (campo di calcio, tennis, ecc.) sarà intitolato alla memoria di Giuseppe Lo Stracco già Sindaco del Paese ed Amministratore per tanti anni deceduto prematuramente lo scorso dicembre.

La cerimonia è in programma per domenica prossima 17 Settembre alle ore 17:00 e vedrà la partecipazione anche di Sindaci, Amministratori della zona, rappresentanti delle diverse realtà sportive, sociali e politiche.

Ha assicurato la sua presenza anche Gabriele Gravina, Presidente della FGC (Fed. Italiana Gioco Calcio).

La giornata sarà caratterizzata anche da alcune altre iniziative: la mattina è in programma un mini torneo per giovanissimi dell’Accademia Calcio, il primo pomeriggio, invece, prima della cerimonia, un incontro fra alcune formazioni locali.

“L’iniziativa assunta dall’Amministrazione Comunale e condivisa dalla nostra comunità – ha spiegato il Sindaco Domenico Taglieri – vuol essere una testimonianza anche di affetto e di riconoscenza nei confronti di un Amministratore leale che si è battuto molto per arrivare alla realizzazione, potenziamento e miglioramento della struttura che resta motivo di vanto per il nostro Paese e per il Territorio”.