Sulmona, con il Pontevomano per chiudere in bellezza

Sulmona,12 aprile- Domenica si concluderà questo campionato di Eccellenza. Senza i play-off, visto che il Giulianova approderà direttamente alla fase nazionale degli spareggi. Così al Sulmona non resta altro che cercare di chiudere in bellezza.

E magari andarsi a riprendere il quarto posto, sfumato dopo la sconfitta di domenica. Ad Alba Adriatica hanno prevalso le maggiori motivazioni dei vibratiani. Gli uomini di Vagnoni infatti sono ancora in lotta per la salvezza diretta. Gli albensi sono riusciti così a ribaltare il risultato nel finale.

Nonostante non avessero nulla da chiedere al campionato, gli ovidiani non si sono affatto risparmiati. La squadra di Mecomonaco era riuscita a riportarsi in vantaggio addirittura in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Falce. Che ha portato anche alla concessione del rigore per l’Alba. Nonostante la doppietta del solito Martin Blanco, i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio. Per i biancorossi si interrompe così la scia di tre vittorie consecutive. Adesso testa alla partita di domenica.

Quando al Pallozzi arriverà il Pontevomano. La squadra di Cifaldi attualmente occupa la terza posizione in classifica. Con la vittoria di domenica scorsa ai danni della Santegidiese, fanno tre successi consecutivi per i teramani. Che si confermano la rivelazione di questo torneo di Eccellenza. Grande merito va ascritto senz’altro a Rinaldo Cifaldi. Il tecnico, con la sua esperienza, è stato capace di portare una neopromossa ai vertici della classifica.

Nonostante i problemi legati all’impianto di Pontevomano. Che ha portato i teramani a dover disputare gli ultimi incontri della stagione al comunale di Tossicia. Se vogliamo quello del Pontevomano è un cammino simile a quello del Sulmona. Gli ovidiani ci tengono a chiudere questa stagione di fronte al proprio pubblico nella maniera migliore. Sarà l’epilogo di una stagione molto positiva per i biancorossi. Che con una situazione diversa al vertice avrebbe potuto portare ai play-off. E per futuro il presidente De Deo rilancia. L’obiettivo dichiarato è quello della serie D.

Daniele Rossi

( fonte foto Alba Adriatica calcio)