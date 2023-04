Sulmona: domani incontro con Brunella Campea

Autrice del volume “ La storia nell’ombra”

Sulmona, 12 aprile– E’ in programma per domani mercoledì 13 aprile ( ore 16,30) presso la sede della sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato in Viale Sant’Antonio l’incontro con Brunella Campea autrice del volume “ La storia nell’ombra”. Oltre ai saluti istituzionali dialogheranno con l’Autrice Andrea Giampietro,Fabio Maiorano e Beatrice Ricottilli. A moderare l’incontro sarà Rosa Giammarco.

Durante l’incontro sarà proiettato un video sull’argomento realizzato da “Drammateatro”. Mostra documentaria a cura della sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila