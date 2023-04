Marco Carrozza al Trofeo delle Regioni di Calcio a 5 (Futsal)

Sulmona, 11 aprile- Marco Carrozza ha partecipato la settimana scorsa al Trofeo delle Regioni di Calcio a 5 (Futsal) categorie giovanili a Peschiera del Garda (VR).

Nella vetrina di livello nazionale il professionista ha offerto il suo validissimo contributo all’interno delle varie rappresentative giovanili abruzzesi (under 15, 17, 19 e femminile) e a mettere nelle migliori condizioni psico-fisiche i giovani calciatori sia in termini di performance che nell’ottimizzazione del recupero degli infortuni.

Pertanto, il fisioterapista e osteopata sulmonese ha fornito un prezioso e valido apporto alla riuscita degli ottimi risultati conseguiti dalle rispettive rappresentative (risultato storico per l’under 15 che per la prima volta è arrivata in semifinale).