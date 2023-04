Ex Caserma “Battisti”, al via progetto di riqualificazione area

Sulmona, la ex Caserma ” Cesare Battisti”

Sulmona, 11 aprile– E’ stato approvato stamattina dalla Giunta lo studio di fattibilità, tecnico ed economico, per il recupero e la riqualificazione dell’immobile dell’ex Caserma “Cesare Battisti”.

Lo studio approvato parte dal presupposto che l’area Sud della Città è sprovvista di aree verdi attrezzate e di aree a parcheggio pubblico, nonostante la concentrazione di infrastrutture di servizio al cittadino, come scuole, Archivio di Stato, Ufficio del Giudice di Pace, negozi di vicinato, supermercati di media superficie, chiese.

La riqualificazione della zona, oltre che dal punto di vista infrastrutturale, avrà vantaggi dal punto di vista sociale, attuando una compensazione del “disagio” storico, derivato dalla presenza delle mura di cinta dello stesso presidio militare, per gli immobili residenziali, presenti nelle immediate vicinanze del presidio stesso.

Numerosi e importanti gli obiettivi che il progetto persegue.

Infatti nell’area dell’ex Caserma saranno potenziate le aree verdi, sarà realizzato un parco giochi per i più piccoli, sarà migliorata la viabilità tra via Diaz e via Montegrappa, saranno creati nuovi posti auto, ad uso pubblico, sarà previsto un terminal bus, come pure un punto di informazione turistica e nuovi servizi igienici pubblici.

Inoltre spazi pubblici saranno destinati alla formazione e alla cultura.

Soprattutto, nella zona della palazzina, un tempo destinata all’alloggio delle reclute, saranno creati spazi da adibire all’istituendo Centro di Formazione per la Protezione Civile.

Saranno infine riqualificati i giardini pubblici storici di viale Mazzini.

Il costo complessivo dell’operazione è di circa 2 milioni di euro, finanziati dalla Regione ed in parte dal Comune.