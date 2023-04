Incontro TUA-amministrazione comunale di Sulmona.

Obiettivo: potenziare i servizi. Costituito anche un gruppo di lavoro

Pescara, 11 aprile– Nella sede di Pescara della Società Unica di Trasporti, il presidente di TUA Gabriele De Angelis e il primo cittadino del capoluogo peligno Gianfranco Di Piero si sono incontrati questa mattina per vagliare le istanze dei pendolari della zona peligna, soprattutto in termini di potenziamento dei collegamenti verso Roma.

All’incontro, al quale hanno partecipato per TUA anche il direttore generale Maxmilian Di Pasquale e il direttore commerciale Carola Di Paolo sono state prospettate una serie di ipotesi di mobilità che prevedono, ad esempio, la previsione di corse in coincidenza ad Avezzano per proseguire per Roma (e viceversa) e la previsione del posticipo dell’orario della corsa festiva Sulmona-Roma (dalle attuali ore 17 alle 19).

“Accogliamo le richieste dei pendolari della zona di Sulmona che ci ha rappresentato il sindaco e per le quali abbiamo già dato la nostra piena disponibilità ad una concreta valutazione – ha spiegatoGabriele De Angelis – ovviamente tutte le proposte vanno sottoposte alla Regione Abruzzo, specie quelle che hanno impatto sul trasporto pubblico locale”.

L’incontro, oltre a produrre un’apertura in termini di potenziamento dei servizi per il territorio peligno, ha rappresentato anche l’occasione per costituire un gruppo di lavoro che sarà composto da tecnici della TUA, della società partner SIT e dall’assessore ai Traporti di Sulmona, Attilio D’Andrea.