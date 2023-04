 E’ morto Mario Di Piero

Bugnara, 11 aprile– E’ morto nel corso della notte Mario Di Piero. Era stato travolto da una vettura lo scorso mese di settembre e le sue condizioni erano apparse subito assai gravi. Ma lui, davvero un tenace, un vero combattente ha lottato disperatamente in questi mesi ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere.

Originario di Bugnara era assai conosciuto a Sulmona e nell’intera Valle peligna per essere stato un protagonista del squadra di calcio del Sulmona per tanti anni, ma anche per la sua attività lavorativa in Comunità Montana,per le sue esperienze in politica come amministratore comunale a Bugnara per diversi anni, amministratore della Asl.

Ma Mario era persona sopratutto assai colta e sensibile, umanamente simpatico e soprattutto un bravo amico.Aveva 75 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nuovamente nel dolore l’intera comunità bugnarese così com’era capitato qualche mese addietro con la scomparsa del sindaco Giuseppe Lo Stracco.

I funerali si svolgeranno dimani alle ore 16 presso la Chiesa del SS Rosario a Bugnara mentre la Camera ardente sarà allestita nel popmeriggio presso l’Obitorio dell’Ospedale di Sulmona.

Alla moglie Rita,al figlio Gianluca e a tutta la famiglia le condoglianze della nostra redazione