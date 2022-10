Sulmona: i due campi da tennis coperti dell’Incoronata da oggi sono di proprietà comunale

Sulmona, 20 Ottobre Oggi, è stato formalizzato l’atto per il passaggio alla piena proprietà del Comune di Sulmona dei due campi da tennis coperti siti in località “Incoronata”. Un passaggio importante e molto atteso che ci consente di far tornare disponibili ai cittadini di ogni età due bellissime strutture sportive dopo 6 anni dalla loro chiusura.Lo ha annunciato l’Assessore comunale allo spprt Attilio D’Andrea.

“Prosegue cosi, sebbene con scarsi fondi al momento disponibili,- ha aggiunto D’Andrea- il percorso di riqualifica del patrimonio di impiantistica sportiva della città, necessario per dare i giusti e necessari spazi alle tante società sportive che, oltre ad inorgoglirci per i bellissimi risultati che ottengono a livello regionale e nazionale, svolgono quotidianamente un importante servizio sociale di aggregazione, socializzazione e prezioso insegnamento della cultura di sana competizione nel mondo dello sport.E’ stato un percorso complesso per via delle procedure burocratiche e degli ostacoli incontrati, ma ce l’abbiamo fatta.Ringrazio il dirigente del 4^ Settore Ing. Franco Raulli ed il funzionario tecnico Ing. Fabrizio Petrilli per la professionalità e disponibilità nel seguire l’iter procedurale.La struttura, prima di essere riconsegnata alla città, necessita di lavori per il ripristino dell’impianto di riscaldamento che risulta ad oggi danneggiato, adeguamento spogliatoi e pulizia delle aree circostanti, opere per le quali conto sulla preziosa collaborazione anche dell’Ufficio Manutenzione.Lavoreremo alacremente per ultimare tali opere il più presto possibile e, comunque, entro l’anno, in modo da consentire l’utilizzo dei campi nella stagione invernale, ormai alle porte”.