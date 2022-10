Gabriele Cirilli:” Ringrazio il Comune di Sulmona ma il mio progetto non pevedeva una gestione artistica a metà”

L’attore: “Auguro a entrambi i teatri il meglio per la popolazione e la città di Sulmona, affinché la cultura in questo Paese abbia sempre la meglio”

Sulmona, 20 ottobre- “Ringrazio il Comune di Sulmona che ha lasciato le porte aperte alla mia proposta di gestione del Piccolo teatro Tony Del Monaco di via Quatrario. Ma il mio obiettivo, come da avviso pubblico, era la gestione dei due teatri (quindi anche del Caniglia) per un progetto artistico univoco, avvalendomi della mia carriera artistica più che trentennale. Quindi, nel rispetto delle parti, ritengo che non ci siano i presupposti per accettare una gestione a metà. Auguro a entrambi i teatri il meglio per la popolazione e la città di Sulmona, affinché la cultura in questo Paese abbia sempre la meglio, al di là delle logiche che muovono certe scelte”.